وزير الداخلية يناقش الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية مع «اقعيم»

اجتمع وزير الداخلية “خالد التجاني مازن” مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج اقعيم العبدلي” بمدينة طرابلس.

وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات أهمها الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي يبذلها ديوان الشؤون الفنية ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها.

كما تطرق الاجتماع، إلى المواضيع التي تخص الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية.

هذا واطلع وزير الداخلية، على شرح وافي من قبل وكيل الوزراة حول مُستجدات العمل الأمني بالمنطقة والجهود التي بُذلت ولازالت تبذل من أجل النهوض والارتقاء بأداء مُنتسبي وزارة الداخلية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .