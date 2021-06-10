وزير الداخلية يناقش الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية مع اقعيم

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم بمدينة طرابلس.

وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات أهمها الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي يبذلها ديوان الشؤون الفنية ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها.

كما تطرق الاجتماع، إلى المواضيع التي تخص الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية.

واطلع وزير الداخلية، على شرح وافي من قبل وكيل الوزارة حول مُستجدات العمل الأمني بالمنطقة والجهود التي بُذلت ولازالت تبذل من أجل النهوض والارتقاء بأداء مُنتسبي وزارة الداخلية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .

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