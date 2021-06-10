وزير الدفاع البريطاني لوزير الداخلية: ليبيا ستكون دولة مستقرة بمجهودات وزارتكم

التقى وزير الداخلية خالد مازن، اليوم الخميس، بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن السي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كليفرلي وذلك بديوان الوزارة بطرابلس.

وفي مستهل اللقاء تقدم وزير الدفاع بن السي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كليفرلي بالتعازي للوزير في التفجير الارهابي الذي حدث بأحدى البوابات الأمنية بمدينة سبها مما أدى الى استشهاد عنصرين وإصابة أخرين، مثمنين الجهود التي يبذلها الوزير في عمله لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ومن جهته فقد رحب الوزير بالضيوف، وأكدوا على أن ليبيا ستكون دولة مستقرة بمجهودات وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية بمساعدة الدول الصديقة من أجل تحقيق هذا المبتغى.

وأوضح الوزير أن ليبيا بلد شاسع يتمتع بموقع استراتيجي هام مما يستدعي ضرورة دعم الإستقرار به مشيراً إلى أن من أولويات وزارة الداخلية متابعة ملف الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قائلاً: “نحن نتطلع إلى شراكة مع المملكة المتحدة للحد من هذه الظاهرة، والتي أثرت عليها أيضا جراء تدفق المهاجرين وتواجد عدد كبير منهم بالمملكة المتحدة”.

واستعرض الوزير أيضًا الوضع الذي تمر به دولة ليبيا جراء ظاهرة الهجرة وتواجد أعداد كبيرة من المهاجرين داخل ليبيا حيث بلغ عددهم نحو 700 ألف مهاجر غير شرعي و وجود التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، مما يتطلب دعم ليبيا من قبل دول أوروبا باعتبارها تعاني ضررا كبيرا في هذا الخصوص وبأن ليبيا ليست دولة المقصد لهم بل دولة عبور نحو الدول الأوروبية..

وكما أعرب الوزير لتطلع وزارة الداخلية في الحصول على الدعم الفني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، موضحاً بأن هذا الدعم ستعنى به الادارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود، و التي ستنفذ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الاوروبي.

ومن جانبه فقد أوضح وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا كليفرلي على إن المجتمع الدولي لديه رغبة حقيقية في استقرار ليبيا والدفع نحو الانتخابات التي ستشهدها من اجل الخروج بالبلاد لبر الأمان.

كما أشار بن السي على أن العمل جاري على التنسيق في برامج التدريب في مجال مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً بأن أوروبا والمملكة المتحدة تضررت من الهجرة غير الشرعية وبأن مكافحتها مسؤولية مشتركة.

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