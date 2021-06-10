العبار يبحث صعوبات إنشاء مبنى لمؤسسة النفط في بنغازي

اطلع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار على الصعوبات التي تعترض مشروع إنشاء مبنى المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء في بنغازي جمع العبار مع رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي يوسف عبد الهادي.

وجرى خلال اللقاء إطلاع وكيل الوزارة على سير العمل والوضع الحالي للمشروع، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار العمل به للانتقال مباشرة لمراحله التنفيذية.

ووعد العبار بدراسة هذه الصعوبات والمشاكل وإطلاع وزير النفط والغاز محمد عون عليها، والعمل على حلحلتها، وكذلك بالتواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للعمل على تذليل الصعوبات للبدء في تنفيذ المشروع.