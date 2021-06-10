ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة 200 ألف دولار من طبيب ليبي في تركيا

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن فرق مكتب فرع الجرائم المالية باسطنبول، ألقت القبض على ستة مشتبه بهم سرقوا 200 ألف دولار من حساب مصرفي لطبيب ليبي في اسطنبول، عن طريق تحويل المال إلى خمسة حسابات مختلفة.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن الطبيب الليبي اكتشف اختفاء 200 ألف دولار من حسابه البنكي، وتواصل على الفور مع البنك الذي أكد تحويل المبلغ لحساب عميل آخر ذكر أن المعاملة تمت دون علمه، فتوجه إلى الشرطة وقدم شكوى بذلك.

وبدأت فرق مكتب فرع الجرائم المالية باسطنبول العمل على الشكوى، بحسب التقرير، وأسفرت جهود البحث عن اكتشاف تحويل الأموال إلى خمسة حسابات لأشخاص مختلفين، ومع تضييق النطاق تم تحديد أنه تم إرسال الأموال لاحقا إلى موظف سابق للبنك.

وأشارت إلى القبض على 6 مشتبه بهم في مداهمات متزامنة، وتم ضبط العديد من الوثائق الرقمية والإيصالات خلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبه بهم، كما تم نقل المشتبه بهم الذين تم التعامل معهم على أساس معارضة قانون البنوك والاختلاس إلى مركز الشرطة لمتابعة التحقيق.

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