لدى استقباله وزير دفاعها.. المنفي يطلب من بريطانيا المساعدة في فتح الطريق الساحلي

التقى الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، “جيمس كلافرلي” ووزير الدفاع البريطاني “بن والس” رفقة وفد رفيع المستوى.

وثمن الوفد، دور رئيس المجلس الرئاسي في توحيد البلاد، من خلال حرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.

كما شدد الوفد، على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، مؤكدين على دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

وأشاد المنفي، بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية، مؤكداً ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.