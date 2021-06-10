اسميو : ننتظر وصول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك تصل كميتها إلى 100 ألف جرعة

ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو بأنهم ينتظرون وصول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك، تصل كميتها إلى 100 ألف جرعة، حيث رجح وصولها أمس الأربعاء، على حد قوله.

اسيمو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأربعاء، أشار إلى أن عدد المُلقّحين بلغ حتى يوم الأمس 317 ألف مواطن، وأن التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح مستمر والإقبال جيد.

من جهة أخرى، أوضح اسميو أنهم ينتظرون وصول شحنتين كبيرتين من اللقاح الأمريكي جنسون آند جنسون بكمية تصل إلى 150 ألف جرعة، ومن لقاح نوفوباكس بكمية تصل إلى مليون و300 ألف جرعة، يتوقع وصولها نهاية يونيو المقبل.

مدير إدارة التطعيمات أكد أن مراكز التطعيمات في كل المدن الليبية مستمرة في عملها دون أي عرقلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية