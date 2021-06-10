التيجاني والسايح يستعرضان آخر المستجدات حول الاستعدادات للإنتخابات القادمة

ليبيا – التقى وزير الداخلية خالد التيجاني أمس الأربعاء برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح.

وتم خلال اللقاء وفقًا لمفوضية الانتخابات استعراض آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

كما تم أيضًا مناقشة التعاون بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات، ودور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية، وكذلك الناخبين وصناديق الاقتراع، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعمل المفوضية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية