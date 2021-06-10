امغيب: تصرفات مجلس الدولة تهدف لعرقلة عمل البرلمان ومحاولة خلط الأوراق

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة لمناقشة الموافقة على قانون الميزانية المقدم من رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والتوافق على المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

امغيب أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أنه وعدد من النواب يعتقدون أن الانتخاب والتوافق على من يتولى المناصب في هذه الفترة، لا بد أن يكون قبل اعتماد قانون الميزانية.

ونوّه إلى أن ذلك سيضمن وجود أجهزة رقابية تتابع هذه الميزانية وأوجه الصرف المخصصة لها، وليطمئنوا على أموال الشعب الليبي.

كما أردف أن الجهات الرقابية والسيادية غير موحدة بين الشرق والغرب، ويجب أن يتم توحيدها لضمان دقة عملها، مؤكدًا أن تصرفات ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري من استقبال ملفات مترشحين للمناصب السيادية مخالف لما تم الاتفاق عليه، وهي أساليب لعرقلة عمل مجلس النواب ومحاولة خلط الاوراق والظهور بصورة الموجود والقوي.

وتوقع ألّا يمرر مجلس النواب ميزانية الحكومة قبل اعتماد المناصب السيادية، خاصة مع مراوغة مجلس الدولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية