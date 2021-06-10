محلل سياسي يطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام أطماع الإخوان لمنع تكرار سيناريو 2014

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي محمد الغرياني إن تهديدات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ناتجة عن تخوف تنظيم الإخوان في ليبيا من فكرة إجراء الانتخابات الليبية، فهم على يقين أن الشعب لن ينتخبهم مرة أخرى، بعد الخراب الذي عم البلاد على مدار 10 سنوات من وجودهم.

الغرياني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، رأى أن الشهرين القادمين هما أصعب الفترات السياسية على الإخوان في ليبيا، فإذا استطاعت البلاد تمرير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، فإنه من المؤكد أن هذا سيكون الفصل الأخير للإخوان في ليبيا.

وتابع: “فكرة نشوب نزاع عسكري إذا تم إقصاء الإخوان واردة، وتصريحات المشري تؤكد أن هناك نوايا بالفعل لحدوث ذلك، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام أطماع الإخوان لمنع تكرار سيناريو 2014”.

الغرياني أشار إلى أنه بالنظر لكل ما يحدث على الساحة السياسية في ليبيا الآن نجد أن تعطيل المناصب السيادية والميزانية وتعطيل القاعدة الدستورية هو بفعل تنظيم الإخوان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية