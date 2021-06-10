المنفي يدعو المجتمع الدولي لدعم ليبيا لإخراج المرتزقة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس، ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

جاءت تصريحات المنفي خلال لقاء جمعه، في طرابلس، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كلافرلي، ووزير الدفاع البريطاني بن والس، رفقة وفد رفيع المستوى.

وأشار المكتب الإعلامي للمنفي، إلى أن الوفد أكد ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، وشدد على دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

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