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المنفي يدعو المجتمع الدولي لدعم ليبيا لإخراج المرتزقة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس، ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

جاءت تصريحات المنفي خلال لقاء جمعه، في طرابلس، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كلافرلي، ووزير الدفاع البريطاني بن والس، رفقة وفد رفيع المستوى.

وأشار المكتب الإعلامي للمنفي، إلى أن الوفد أكد ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، وشدد على دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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