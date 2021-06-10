في بيانه التأسيسي.. الملتقى الدولي للشباب يعلن أهدافه

أعلن الملتقى الدولي للشباب في بيانه التأسيسي عن أهدافه المتمثلة في إعداد وتهيئة الشباب للقيام بدورهم ضد الاحتلال والإرهاب.

وبحسب البيان التأسيسي للملتقى الدولي للشباب فإن الملتقى الذي يرفع شعار (نناضل من أجل العيش بسلام)، يُعنى بإعداد الشباب وتطوير أفكارهم ويتخذ من السويد مقرا له لأنه بلد لم يشارك في حروب.

ويهدف الملتقى إلى إعداد وتعبئة الشباب للقيام بدورهم الطليعي الثوري ضد الاحتلال والإرهاب والرجعية والتخلف ومن أجل التقدم الحضاري وبناء مجتمعات ديمقراطية والتخطيط والعمل على رفع المستوى التربوي والأخلاقي والوطني والإنساني للشباب وتقوية شخصيتهم وتوطيد ثقتهم بأنفسهم وتحريرهم من الضياع والتسيب والفوضى وإنماء روح المسؤولية والنضال فيهم وتوطيد روح التآخي ونبذ خطاب الكراهية بين القوميات والاقليات المختلفة والقضاء على الاتجاهات الشوفينية الانعزالية الرجعية.

كما يهدف الملتقى إلى حماية وحدة الأوطان من خلال نشر الوعى الوطنى التقدمى بين صفوف الشباب والجماهير وتأكيد الوحدة الكفاحية وتعزيز علاقات التضامن النضالي مع المنظمات المهنية والجماهيرية الاخرىو المساهمة مع قطاعات الشعب الاخرى في تقديم الخدمات العامة والعمل الشعبي والدفاع المدنى والإرشادات الصحية والبيئة والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلبية حاجات الشباب من خلال المطالبة بحقوقهم في التعليم والعمل ونشر الوعي بعواقب الجهل والأمية والبطالة وتنمية الروابط الأخوية والإنسانية بين الشباب ونبذ التطرف والطائفية وإقامة علاقات مع مختلف المنظمات والاتحادات والقيادات الطلابية والشبابية وتوثيق الصلات النضالية معها

ومن بين أهداف الملتقى نصرة ودعم التوجهات الثورية الرامية إلى القضاء على الاحتلال والإمبريالية العالمية والرجعية وتأكيد حق الشعوب في نيل حريتها والنضال من أجل ترسيخ قواعد السلام العالمي العادل و تحقيق أفضل شروط التضامن مع المنظمات الشباب التقدمية الصديقة في العالم والمشاركة الفعالة في نشاطاتها بما يتفق وأهداف الملتقى وطرح القضايا المصيرية والدفاع عنها وحث المنظمات الشباب العالمية على تبنى الحقوق العادلة للشعوب مكافحة النشاط الإرهابي والاستعماري ومحاربة التمييز العنصري والطائفي والاستغلال الطبقي والتأكيد على المساواة التامة في القيمة الانسانية وفي جميع الحقوق والواجبات للأفراد بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان .

وعُقِد نهاية الشهر الماضي الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية بحضور أعضاء من (25) دولة وتم خلاله إقرار الأسباب الموجبة لتأسيس الملتقى إضافة إلى الأهداف المعلنة وخلال الجلسة الثانية التي عقدت يوم السبت الماضي تم اقرار الهيكلة التنظيمية للملتقى وتوزيع المواقع بممارسة ديمقراطية حرة توِّجت بانتخاب غسان سداوي أميناً عاماً للملتقى، وتشكيل (17) مكتباً لكل دول العالم، وتمت المصادقة على تأسيس (17) هيئة تخصصية تدار من قبل المكتب التنفيذي.

ودعا الملتقى المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية والشبابية والنشطاء من كل دول العالم للالتحاق به ومساندته لتحقيق أهدافه مؤكدا أن الباب مفتوح للمشاركة في صناعة القرار وتنفيذه .