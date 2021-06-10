ليبيا الان

المنفي يؤكد ضرورة تعاون المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد المنفي  بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية، وذلك خلال لقائه في العاصمة طرابلس اليوم الخميس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، “جيمس كلافرلي” ووزير الدفاع البريطاني “بن والس” رفقة وفد رفيع المستوى.

وثمن الوفد دور رئيس المجلس الرئاسي في توحيد البلاد، من خلال حرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.

كما أكد الوفد على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، مشددا على الدعم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • المجتمع الدولي سيقول نحن ما في ايدنا الا شجب تواجده المرتزقه في ليبيا ولكن الطامه الكبري التي سيذكرها لك المجتمع الدولي هي ان كيف تريدنا كمجتمع دولي نخرجوهم وانت يا ليبيين فيكم الا اللي مستضيفهم في داره مع زوجته واصغاره فالمجتمع الدولي اراه عاجز علي ان يحقن الديوث الذي استصافهم في داره مع زوجته واصغاره بحقنه تجعله يتمتع برجوليه وشهامه وغيريه علي الخبر وحسب ما أعلن احدهم قال كنا نستجدي في تركيا ونقول لها ارحم أبوك غير تعالي وأحتلينا نحن لا نستحق الحريه ونزعلنا كثير لما القذافي طرد القواعد الاجنبيه

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