المنفي يؤكد ضرورة تعاون المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد المنفي بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية، وذلك خلال لقائه في العاصمة طرابلس اليوم الخميس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، “جيمس كلافرلي” ووزير الدفاع البريطاني “بن والس” رفقة وفد رفيع المستوى.

وثمن الوفد دور رئيس المجلس الرئاسي في توحيد البلاد، من خلال حرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.

كما أكد الوفد على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، مشددا على الدعم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.