وزير الخارجية البريطاني: مجلسي النواب والدولة يجب أن يثبتا قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي

ثمن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال، التقدم المحرز في العملية السياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي، وقرار مجلس الأمن بالخصوص، قائلا إنه أصبح لدى الليبيين الآن فرصة حقيقية لكتابة الفصل التالي في تاريخ بلادهم، من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

الوزير البريطاني، وفي مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن الأمر يعتمد الآن على مجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي بصفتهما ممثلين عن الشعب الليبي يمكنهما القيام بذلك من خلال الاستجابة الفورية لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، لتوضيح الأساس التشريعي والدستوري قبل مؤتمر2.

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