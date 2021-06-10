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وزير الخارجية البريطاني: مجلسي النواب والدولة يجب أن يثبتا قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ثمن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال، التقدم المحرز في العملية السياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي، وقرار مجلس الأمن بالخصوص، قائلا إنه أصبح لدى الليبيين الآن فرصة حقيقية لكتابة الفصل التالي في تاريخ بلادهم، من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

الوزير البريطاني، وفي مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن الأمر يعتمد الآن على مجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي بصفتهما ممثلين عن الشعب الليبي يمكنهما القيام بذلك من خلال الاستجابة الفورية لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، لتوضيح الأساس التشريعي والدستوري قبل مؤتمر2.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • أنصحك ياوزير الغفلة أن تنظر الى شئون بلادك الداخلية ،لان حكومتك والعائلة المالكة اللتان يغطان في نوم عميق ولا تدريان ما الذى يحدث داخل القصر المالكي وداخل بلادك من مؤامرات ودسائس وفتن من قبل اليهود الصهاينة ، وسوف نضطر للتدخل في بلادك في أمور كثيرة وأولها الجيش الايرلندي أذا لم تفهم أنت وحكومتك الفاسدة في عدم التدخل في شئون بلادي الداخلية والخارجية ، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم ، أولياء دم ليبيا ، على الفسي .

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