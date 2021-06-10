اللواء المسماري: الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم ويريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم

أكد الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن المشير خليفة حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة إلا بعد بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

اللواء المسماري، وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ترشح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية: “حقيقة حتى هذه الساعة لم يعلن القائد العام على هذا الموقف، وهذا موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية بالتأكيد القاعدة الدستورية ستقول يكون مدني أو يكون كذا”.

وأضاف اللواء المسماري: “لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جدا هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة”.

وفيما يتعلق بموقف جماعة الإخوان من الانتخابات في ليبيا، أكد اللواء المسماري أن “الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم… الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا”.

وتابع: “الإخوان لن يرضوا أبدا بالانتخابات خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم وحسب قواعدهم التي يتم وضعها في هذا الدستور”.

وواصل قائلا: “أعتقد أن الإخوان سيضعون ليست العصا في الدولاب بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتي لا تجري هذه الانتخابات”.