وزير الاقتصاد يدعو بريطانيا لتسهيل إجراءات حصول الليبيين على التأشيرة

دعا وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج الجانب البريطاني لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين للحصول على التأشيرة البريطانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد بمقر الوزارة أمس الأربعاء مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي وسفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون

وبين الحويج أن فتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكافة الشركاء التجاريين لليبيا خطوة تعزز التواصل بين الفعاليات الإقتصادية والتجارية ببريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي مما يسهم في زيادة حجم التجارة والإستثمار نحو أسواق أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

وطالب الحويج بدعم ليبيا في معالجة ملف الهجرة من خلال توطين مشاريع تنموية بالجنوب الليبي تكون خط تنموي طارد للهجرة، كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين للحصول على التأشيرة البريطانية.

وأكد الحويج أن العلاقات الليبية البريطانية تاريخية معبراً على حرص حكومة الوحدة الوطنية فتح آفاق جديدة وعقد شراكة طويلة المدى مع الحكومة البريطانية ومشاركة المؤسسات الإقتصادية والعلمية البريطانية بتقديم الإستشارات الفنية والتقنية في الملف التنوع الإقتصادي للدولة الليبية بما يحقق دعم القطاعات الغير نفطية وزيادة حجم مساهمتها في الناتج المحلي.

وأعرب وزير الدولة البريطاني عن رغبة حكومة بلاده بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع دولة ليبيا بمجالات التنمية والإقتصاد والإستثمار، كما أبدى استعداد بلاده تقديم الدعم الفني والإستشاري لتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصةً في مجالات الطاقات المتجددة والمناطق الحرة وتجارة العبور، مشيراً أن دولة ليبيا لديها فرص واعدة للإستثمار والتوجه نحو الإستقرار والازدهار الإقتصادي.

وبحث الجانبان تعزيز أطر التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين وأكد الجانبين على أهمية استمرار اللقاءات الثنائية وإعداد مذكرات تفاهم بمجالات الإقتصاد والتجارة والإستثمار في إطار تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين.