وزيرا الرياضة والمياه يناقشان مع المجلس التسييري المشاريع المستقبلية بالبلدية

ناقش وزيري الموارد المائية والرياضة بحكومة الوحدة الوطنية خلال لقائهما اليوم الخميس، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، المشاريع المستبلية التي يمكن تنفيذها لحل المختنقات التي تشهدها المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن وزير الموارد المائية طارق بوفليقة ناقش مع بوالخطابية مشاكل المياه والصرف الصحي بالمدينة وخاصة أوضاع شبكات الصرف الصحي في أحياء المطار القديم وعبدالمنعم رياض وشبكات المياه في أحياء الأندلس والحدائق والزهور وإشبيلية والنصر وقورينا وسقيفة طبرق والخط الراجع لمحطة المعالجة.

وأضاف المكتب الإعلامي للبلدية أن وزير الموارد المائية أكد خلال اللقاء الذي عقد بمكتب عميد المجلس البلدي في ديوان البلدية أن الوزارة ستسعى لحل مشاكل المياه والصرف الصحي بالمدينة في اسرع وقت.

كما ناقش وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع رئيس الجلس التسييري لبلدية طبرق المشاريع الرياضية المستقبلية بالمدينة وأنديتها، مشيرا إلى أنه اطلع بوالخطابية على برنامج زيارته للبلدية وجولته التي يعتزم القيام بها لتفقد الأندية في المدينة والبلديات المجاورة لها.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة الدكتور منصف الشلوي، وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم امصادف ومنصور امداوي ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال.

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