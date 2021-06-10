بعد هجومه على الجيش الوطني الليبي.. الشاذلي: “تبون” ارتمى في أحضان الحلف القطري التركي بسبب ملف الصحراء الغربية

أخبار ليبيا 24

أعربت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، عن استغرابها من تصريحات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، التي وصف فيها الجيش الليبي بالمرتزقة.

وقالت الشاذلي في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “يجبروننا على التعليق بتصريحاتهم الغريبة ولا مفهومة!! ما الذي أصاب الرئيس الجزائري تبون ليفقد البوصلة ويصف الجيش العربي الليبي بالمرتزقة عبر قناة الجزيرة؟”.

وأضافت الشاذلي، “لا أعتقد أن الشعب الجزائري يشاطر تبون الرأي لأن هناك حقيقة دامغة إن أنكرها أو تجاهلها تبون فإن الشعب لا يجهلها وهي نضالات الجيش الليبي التي قلبت المعادلة وأوقفت نزيف برنامج تدميري يطال حتى الجزائر!!”.

وتابعت الشاذلي متسائلة، “هل أثر فيه ملف الصحراء الغربية إلى درجة الارتماء في أحضان الحلف القطري التركي واستهداف من أغلق باب جهنم على جزائرنا الحبيبة؟”، وأردفت؛ “لن أذكر تبون بأبناء ليبيا الذين آمنوا بتحرير ليبيا التي ضرب الإرهاب خاصرتها لسنوات ولولا الجيش الليبي الذي خاض حرب تحرير لسنوات لكانت كامل المنطقة تحت سيطرة داعش ولكنا اليوم ممالك داعشية!”.

وأردفت الشاذلي، “لعل الذاكرة التي خانت تبون تعود إليه فيرجع لتاريخ تفتخر به ليبيا حين قررت قيادات الجيش رفع التحدي وأعلنت التصدي وإمساك زمام الأمور ولملمة شتات الجيش الذي تسبب فيه الإخوان وأعادت البناء بإمكانيات ضعيفة لكن العقيدة القوية فعلت المعجزات وحررت أكثر من 90% من الأرض”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قال في تصريحات عبر قناة الجزيرة القطرية، أن بلاده كانت مستعدة “للتدخل بصفة أو بأخرى” في ليبيا المجاورة لوقف تقدم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن “طرابلس خط أحمر”، وتابع، “كنا نقصد أننا لن نقبل بأن تكون طرابلس أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلها المرتزقة. كنا سنتدخل” على حد تعبيره.