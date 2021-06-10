المنفي يلتقي وزيري الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدفاع البريطانيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كلافرلي، ووزير الدفاع البريطاني، بن والس، رفقة وفد رفيع المستوى.

هذا وأشاد المنفي بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية، مشددا على ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة، وفتح الطريق الساحلي، وتحقيق المصالحة الوطنية.

من جانبه أكد الوفد البريطاني على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، مؤكدين دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

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