الفطيسي: أغلب النواب موافقين على اعتماد الميزانية خاصة بعد تخفيضها

قال عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي، اليوم الخميس، العاشر من شهر يونيو الجاري بأن البند الرئيسي للجلسة القادمة لمجلس النواب والمزمع عقدها يوم الاثنين القادم هو الميزانية ,وأنه تمت الموافقة من قبل أغلب النواب على مقترح تعديل الميزانية.

الفطيسي، وفي تصريحات صحفية، أضاف قائلا: “من وجهة نظري الشخصية أن أغلب النواب موافقين على اعتماد الميزانية خاصة بعد تخفيضها، و يرجح أن يتم الموافقة عليها إذا طرحت للتصويت”.

أما بخصوص المناصب السيادية قال: “مجلس النواب قام بتشكيل اللجنة وفرز الملفات، بينما مجلس الدولة الأن مصمم على ما تم الاتفاق عليه في “أبوزنيقة” بالرغم من أن مجلس النواب قام بتشكيل اللجنة”.

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