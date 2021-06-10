المنقوش تشيد بدور بريطانيا في إنجاح مخرجات برلين

أشادت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، أشادت بالدور البريطاني لإنجاح مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدة تطلع ليبيا لدعم المملكة المتحدة للرؤية الليبية خلال مؤتمر برلين اثنين، ورحبت المنقوش بعرض بريطانيا تقديم الدعم الفني للمسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا.

وأكدت المنقوش في المؤتمر ذاته أن ليبيا لن تكون قاعدة خلفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها وأجواؤها قاعدة لأي قوة كانت ولا دولة باستثناء الدولة الليبية نفسها.

وأشارت المنقوش إلى تطلع ليبيا لبدء شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، وأهمها الأمنية والإدارية والمالية، ودعم تطوير هذه القطاعات، في حين وجهت الدعوة لعودة عمل السفارة البريطانية في طرابلس، وافتتاح قنصلية في بنغازي.

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