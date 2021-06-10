البيوضي: «المجلس الاستشاري» يتمسك بالدستور لتعطيل الانتخابات

انتقد سليمان البيوضي، المحلل السياسي من مصراتة، أداء مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، في محاولته لتعطيل الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال لبيوضي، عبر حسابه على ” فيسبوك”: غريب أمرهم يتشدقون بالتداول السلمي على السلطة وشرعية الشعب وعودة الأمانة لأهلها وتمسكهم بالمسار الديموقراطي وغير ذلك من المصطلحات الرنانة ويتمسكون بالاستفتاء على دستور غير متفق عليه وهدفهم الحقيقي تعطيل الانتخابات وأن لا تجرى في موعدها “.

وأضاف:”ينسى أعضاء الأعلى للدولة “المؤتمر سابقا” رغم أنهم انتخبوا لفترة 8 أشهر (240 يوما) لكنهم استمروا كأمر واقع لمدة 9 سنوات، ومجلس النواب 18 شهرا واستمر 7 سنوات، وبذلك فقد تجاوزا المدد القانونية بشكل مفوض وعمليًا هم مغتصبون للسلطة وموجودون بسبب الفوضى التي يعيدون إنتاجها في كل مرة”.

وتابع البيوضي:” نريد انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في 24 ديسمبر ويكفينا من العبث والحرب والفوضى ”

واختتم:” الانتخابات أولا ولنخطئ في اختياراتنا من جديد المهم أن تزول هذه الأجسام العبثية والمتخمة بالفساد”.