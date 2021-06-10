وزارة الداخلية: تأمين مشروع القراره بالمنطقة الوسطى

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تأمين مشروع القراره وإخراج العابثين بالمشروع الذي تملكه الدولة وإيقاف التعديات على فتحات تصريف مياه النهر الصناعي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية يقوم بتأمين مشروع القراره وإخراج كافة الأشخاص العابثين بالمشروع العام للدولة والأغنام والإبل وإيقاف التعديات على الدوائر الزراعية وفتحات تصريف مياه النهر الصناعي كما تم ضبط أحد الأشخاص الرافضين لأمر الإخلاء بناء على تعليمات مكتب النائب العام مؤكدة أنه يجري العمل على قفل كل المسارات الترابية التي أستحدث عمداً بالمخالفة.