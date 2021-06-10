النقابة العامة للنفط: الإغلاقات السابقة تسببت في انخفاض الإنتاج

قال أحمد الغول، نائب رئيس النقابة العامة للنفط، إن الانخفاض في إنتاج النفط سببه الإغلاقات السابقة التي طالت قطاع النفط.

وأكد الغول لوكالة «نوفا» الإيطالية، أن مشكلة التسرب بسيطة وتحتاج إلى إصلاحات طفيفة إذا توفرت الأموال اللازمة.

ولفت الغول، إلى إن توقف إنتاج النفط، وبقاءه في الأنابيب لفترات طويلة يؤدي إلى انفصال الماء عن النفط ويتسبب في تآكلها، خاصة إذا كان الإيقاف غير مخطط له، كما حدث أثناء إيقاف الإنتاج من قبل حفتر وجضران.

وشدد الغول، على أن الدولة لن تتمكن من رفع مرتبات عمال النفط خلال الفترة الراهنة أو المقبلة بسبب ما عليها من التزام.

وأكد أن عمال قطاع النفط على وعي بهذا الأمر، مشيرا إلى أنهم لم يخططوا بشكل فعلي لإيقاف الإنتاج.