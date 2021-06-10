البعثة الأوروبية: 217 ألف نازح حاليا في ليبيا نتيجة للصراع

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الخميس، إن «هناك 217 ألف نازح في ليبيا حاليا نتيجة للصراع»، مشيرة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين «سجلت وجود 43 ألف لاجئ وطالب لجوء».

جاء الإعلان عن هذه الإحصائية في بيان نشرته البعثة الأوروبية عبر صفحتها على «فيسبوك» بمناسبة زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل ورئيسة مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، إلكا لايدل، إلى مركز المجتمع النهاري ومكتب السراج في طرابلس.

ونوهت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن المكتبين هما من بين الأماكن التي تسجل فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء وتقدم لهم المساعدة.

وأكدت إلى أن النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين والعديد من المجتمعات التي تستضيفهم «بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الدعم، سواء كان ذلك في شكل رعاية طبية أو طعام أو مواد صحية أو دعمًا في عملية إعادة التوطين».

وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد المانحين الرئيسيين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا في عملها على تقديم الدعم لهؤلاء الأشخاص المستضععفين والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

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