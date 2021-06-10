افتتاح مركز الشرطة النموذجي في حي الأندلس

افتتح وزير الداخلية، خالد مازن، وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، مركز الشرطة النموذجي في حي الأندلس.

وزير الداخلية قال إن هذا المركز سيعكس خطوة واعدة شارك من خلالها المجتمع الدولي بأسره في تعزيز الأمن في ليبيا.

من جهته أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بأن إرساء سيادة القانون وإعادة بناء ثقة الشعب في المؤسسات المكلفة بأمن الدولة سيكونان عنصرين أساسيين في إعادة بناء ليبيا.

بعثة الاتحاد الأوروبي بينت أنها أسهمت في إنشاء مركز الشرطة النموذجي من خلال تقديم التدريب والنصائح حول أفضل الممارسات في مجال الشرطة المجتمعية.

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