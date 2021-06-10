أفضل وأسوأ المدن للمعيشة.. طرابلس في “موقع صادم”

صُنفت العاصمة طرابلس، ضمن قائمة المدن الـ10 الأسوأ للعيش في العالم، وفق دراسة سنوية تجريها مجلة “ذي إيكونوميست” عن المدن ذات نوعية الحياة الجيدة، وتم نشر نتائجها الخميس.

وحلّت العاصمة طرابلس في المركز في 135 من بين 140 دولة تم إدراجها في التصنيف الذي خلصت إليه الدراسة.

وجاءت طرابلس في المرتبة السادسة في قائمة المدن الـ10 الأقل ملاءمة للعيش، وسبقتها الجزائر التي حجزت المرتبة الخامسة، فيما حلّت العاصمة السورية دمشق في الصدارة كأسوأ مدينة للعيش في العالم، وفق تصنيف “ذي إيكونوميست”.

وبشأن المدن العشر الأكثر ملاءمة للعيش في عام 2021، جاءت في المرتبة الأولى مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، ثم أوساكا اليابانية، وبعدها أديلايد الأسترالية، وويلينجتون النيوزيلندية، والعاصمة اليابانية طوكيو، وبيرث الأسترالية، ثم زيورخ، وجنيف، وملبورن، وبريسبان الأسترالية.

وجاء التصنيف بناءً على عوامل تشمل الاستقرار والبنية التحتية والتعليم والوصول إلى الرعاية الصحية، لكن ثبت أن الوباء كان العامل المحدد في قائمة هذا العام.

وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لـ”ذي إيكونوميست”، إن المدن في جميع أنحاء العالم “أصبحت الآن أقل ملاءمة للعيش مما كانت عليه قبل بدء الوباء، وقد رأينا أن مناطق مثل أوروبا قد تضررت بشكل خاص”.

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