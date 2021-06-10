مازن يبحث مع اقعيم الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية

اجتمع وزير الداخلية، العميد خالد مازن، اليوم في طرابلس بوكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج اقعيم العبدلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية، والجهود التي تبذلها مديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها،

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أن وزارة الداخلية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، وأن رجال الشرطة والأمن في كافة ربوع ليبيا أوكلت إليهم مهام حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كافة أشكال الجريمة.

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