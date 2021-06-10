وثائق مسربة تكشف استمرار حكومة الدبيبة في العبث وتمييز الميليشيات على القوات المسلحة

تحصلت قناتنا على تسريب لوثائق خاصة لم يتسنى لنا التحقق من صحتها بمخصصات الباب الأول والثاني والتي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء والجهات التابعة لها.

وبحسب التسريبات فقد خصصت الحكومة مبلغ خمسة ملايين دينار من الباب الثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة فيما تم تخصيص ستين مليون دينار للمليشيات التي تنشط تحت مسميات قوة مكافحة الإرهاب وقوة العمليات المشتركة وجهاز دعم الاستقرار.

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