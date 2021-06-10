مؤسسة النفط: توقيع عقد لتشغيل عيادة حقل الجرف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع عقد تقديم الخدمات الطبية لتشغيل عيادة حقل الجرف بين شركة المبروك للعمليات النفطية ومصحة النفط.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن توقيع العقد الذي جرى بمقر شركة المبروك بذات العماد جاء في إطار تشجيع الشركات والجهات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من الاطلاع بدورها.

وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها مصحة النفط إلى مرحلة تشغيل العيادات التابعة للشركات المشغلة بالحقول والموانئ النفطية وتزويدها بالعناصر الطبية والأدوية وجميع الخدمات الطبية بالمواقع البرية والبحرية.

وأكدت المؤسسة أن مصحة النفط ستتولى تسيير العيادة التابعة لحقل المبروك بعد إعادة إعماره.