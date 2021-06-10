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“آمال بوقعيقيص” تطالب بإلغاء النصوص المتعلقة بالجنسية في القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن التوجه الديمقراطي الحقيقي والرؤية الدستورية التي يتبناها الآن عدد كبير من القانونيين ترى ضرورة إلغاء أي نص يتعلق بالجنسية في القاعدة الدستورية.

وأوضحت بوقعيقيص، في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، “أن ترك هذا الموضوع للناخب يختار من يشاء، ويؤكدون أن النصوص الدستورية منذ أيام المملكة لم تأتِ بهذا القيد الدستوري الذي جاء وليد توصيات فبراير فقط وهو نص إقصائي لا يجوز الاستمرار فيه خصوصا وأن عديد الليبيون قد تحصلوا على جنسية أخرى لأسباب سياسية اضطرارية  أو بحكم الولادة في بلدان أخرى قوانينها تعطي جنسيتها للمواليد على أرضها”.

وتابعت، “من جهتي أرى أن النص الدستوري لا ينبغي له أن يكون إقصائي فقد خلقت الدساتير لإرساء مبادئ الإنصاف”.

الوسوم

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  • لمم تصيبي الرأي أخت امال. انا من اللذين لديهم جنسيه اخرى ولكني أعارضك الرأي . بالنسبة للمراكز القياديه والسيادية يجب ان يكون متوليها يحمل الجنسية الليبية فقط. ولاؤهم يجب ان يكون لله ولوطن واحد. وان كان هناك من يحمل جنسيه اخرى ويرغب خدمة وطنه الأم ويسعى للوصول الى احد هذه المنصب السيادية فما عليه الا ان يتخلى عن جنسيته الثانية . ثمن بسيط من اجل خدمة الوطن. الا توافقيني الرأي عزيزتي؟

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