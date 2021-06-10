فى جنيف.. البعثة الأممية تجتمع بملتقى الحوار نهاية يونيو

أفاد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي بأن البعثة الأممية تعتزم عقد جلسة في جنيف 28 يونيو الجاري.

وأوضح المصدر في تصريح لـصحيفة “العين الإخبارية”، رصدتة “الساعة 24″، أن البعثة أعلمت أعضاء ملتقى الحوار بعقد اجتماع مباشر في 28 يونيو الجاري في جنيف.

وتابع أن البعثة لم تحدد جدول الأعمال ولا الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يكون القاعدة الدستورية للانتخابات هو محور النقاش.

وانتهت اللجنة بإحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلسي النواب والدولة للفصل فيها، إلا أن هناك خلافا بين مجلسي النواب والدولة حول هذا الأمر، خاصة أنهما لم يحسما بعد تسمية شاغري الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

وفي الثالث من يونيو الجاري، وجه المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة تشمل مقترحات ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.