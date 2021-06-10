سفير الاتحاد الأوروبي: افتتاح مركز شرطة حي الأندلس النموذجي سيعيد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة

قال سفير الاتحاد الأوروبي ” خوسيه ساباديل ” إن افتتاح مركز الشرطة النموذجي حي الأندلس ” سيكون دافعا لإرساء سيادة القانون وإعادة بناء ثقة الشعب في المؤسسات المكلّفة بأمن الدولة عنصرين أساسيين في إعادة بناء ليبيا .

وأضاف السفير ” ساباديل ” عبر الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال حفل تسليم مركز الشرطة النموذجي رسميا لوزير الداخلية خالد مازن، رصدته ” الساعة 24 ” أن المركز يعد مشروعا تجريبيا تم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة الليبية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ووفقا لصفحة البعثة فإن مركز الشرطة في حي الأندلس يعتبر من أكبر مراكز الشرطة في طرابلس ، ويقدّم خدماته لأكثر من ( 300 ) ألف شخص ، وقد تم على مدار العامين الماضيين ، تجديد المركز وترميمه وتجهيزه بمعدّات حديثة ، وكذلك تحديث البنية التحتية للمركز مع إعادة الهيكلة التنظيمية وتقديم برامج تدريبية لضباط الشرطة في نفس الوقت.

وأوضحت أن مشروع مركز الشرطة النموذجي يهدف إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اللّيبية، ودمج الممارسات الجيدة في إدارة الشرطة وتنظيم الشرطة المجتمعية الموجهة للمواطنين والتي تركز على المواطن في إطار اختصاص الحكومة الليبية.

وأشارت الصفحة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا (يوبام) ساهمت في إنشاء مركز الشرطة النموذجي من خلال تقديم التدريب والنصائح حول أفضل الممارسات في مجال الشرطة المجتمعية.

وأكدت البعثة أن التعاون مع السلطات الليبية يهدف إلى خلق آليات حماية للمواطنين وبيئة عمل آمنة لضباط الشرطة، موضحة أن هذا المركز النموذجي يعدّ جزءًا من مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي” الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والبلديات التي تمّ اختيارها ، و يتم تنسيق الأنشطة بشكل وثيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ، وكذلك الفريق التقني العامل المشترك المعني بسيادة القانون وقطاع الأمن، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.