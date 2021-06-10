الحويج: بريطانيا عليها دعم ليبيا في ملف الهجرة والتنمية وفتح المجال الجوي

طالب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بريطانيا بضرورة دعم الجهود الدولية لفتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.

وقال الحويج، خلال لقاء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسفير المملكة البريطانية لدى ليبيا، إن هذه الخطوة تعزز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار نحو أسواق إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

وشدد الحويج، بحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، على ضرورة دعم المملكة المتحدة، الدولة الليبية في معالجة ملف الهجرة من خلال توطين مشاريع تنموية بالجنوب الليبي تكون خطا تنمويا طاردا للهجرة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين للحصول على التأشيرة البريطانية.

من جانبه، عبر وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع دولة ليبيا بمجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار، مبديا استعداد بريطانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والمناطق الحرة وتجارة العبور، باعتبار الفرص الواعدة للاستثمار والتوجه نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي في ليبيا.