«العبار»: نعكف على دراسة التحديات التي تواجه مشروع إنشاء مبنى مؤسسة النفط ببنغازي

اجتمع رفعت العبار، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، بمكتبه ببنغازي، مع يوسف عبد الهادي، رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

وتم خلال الاجتماع، اطلاع وكيل وزراة النفط، على سير العمل والوضع الحالي للمشروع، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار العمل به للانتقال مباشرة لمراحله التنفيذية.

وقد وعد رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، بدراسة هذه الصعوبات والمشاكل واطلاع وزير النفط والغاز عليها، والعمل على حلحلتها، وكذلك بالتواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للعمل على تذليل الصعوبات للبدء في تنفيذ المشروع.