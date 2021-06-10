بعثة الاتحاد الأوروبي: الصراع في ليبيا تسبب في نزوح217 ألف شخص

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وجود 217.000 نازح في ليبيا بسبب الصراع مبينة أنها سجلت أيضا وجود 43000 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا.

جاء إعلان البعثة الأوروبية عن هذه الأرقام في بيان نشرته بمناسبة زيارة سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل ورئيسة مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي إلكا لايدل، مركز المجتمع النهاري ومكتب سراج في طرابلس، وهي من بين الأماكن التي تسجل فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء وتقدم لهم المساعدة.

وبينت البعثة الأوروبية أن النازحين واللاجئين والعديد من المجتمعات التي تستضيفهم، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الدعم، سواء كان ذلك في شكل رعاية طبية أو طعام أو مواد صحية أو دعمًا في عملية إعادة التوطين.

وأضافت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد المانحين الرئيسيين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا في عملها على تقديم الدعم لهؤلاء الأشخاص المستضعفين والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.