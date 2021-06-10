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نواب فزان: مجلس الدولة يخرق الاتفاقات الدولية والتفاهمات السياسية بين الأطراف

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رفض أعضاء مجلس النواب عن فزان، اليوم الخميس، قرارات ما يسمى “مجلس الدولة” التي أكد بأنها تصادر حق فزان في المناصب السيادية.
نواب فزان، وفي بيان متلفز تابعته قناتنا، قالوا: “مجلس الدولة يخرق الاتفاقات الدولية والتفاهمات السياسية بين الأطراف”، مشيرين إلى أن ما قام به “مجلس الدولة” يهدد بنسف العملية السياسية برمتها”.
وتابعوا: “نلتزم باتفــاق جنيف وإجراء الانتخــابات في موعــــدها”، مطالبين “مجلس الدولة” الالتزام بشأن المناصب السيادية”.
وإختتموا: “يجــب قبول نتــــائج أعمال لجنة فرز واستلام المرشحين للمناصب السيادية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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