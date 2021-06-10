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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يختتم زيارته لليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اختتم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي زيارته لليبيا التي تواصلت ليومين.

وبين كليفرلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه التقى خلال الزيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش واصا اللقاء بالإيجابي جدا.

وأكد كليفرلي أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن دعم بريطانيا لعملية السلام في ليبيا وكذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتخابات المقررة في ديسمب ر القادم.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أنه التقى خلال زيارته لليبيا مجموعة واسعة من السياسيين والنشطاء الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر أمانا وازدهارا للشعب الليبي. 

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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