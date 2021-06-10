وصول قافلة معدات طبية مقدمة من مؤسسة النفط إلى بلدية إدري الشاطئ

افق نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، قافلة محملة بالمعدات الطبية وصلت، صباح اليوم الخميس، إلى بلدية إدري الشاطئ جنوب غرب ليبيا مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها إحدى المناطق النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المعدات الطبية مخصصة لتجهيز «المركز الصحي أبوقدقود» في بلدية إدري بمختلف الاحتياجات وكذلك أجهزة الكلى ومحطة التحلية لبدء تشغيل مركز غسيل الكلى وكذلك الأثاث الطبي ومستلزمات التشغيل، وكذلك مواد الأعمال المدنية.

ونوهت المؤسسة إلى أنه سيجري الشروع فورا في أعمال الصيانة الأساسية للمركز الصحي وتجهيزه لتركيب وتشغيل ما تم توفيره من معدات وتجهيزات وكذلك توفير النواقص من المعدات المطلوبة لمستشفى إدري القروي.

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وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لزيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله إلى بلدية سبها وبلديات براك الشاطئ، إدري الشاطئ يوم 29 مايو الماضي رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وأعلن خلالها «بلدية إدري الشاطئ كأحدى المناطق النفطية».

وأكدت المؤسة الوطنية للنفط أن فريق إدارة التنمية المستدامة التابع لها يعمل على دراسة مشكلة نقص مياه الشرب ببلدية إدري الشاطئ سعيا إلى حلحلتها في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن «بلدية إدري الحدودية من المناطق النفطية لمجاورتها لعدد من الحقول النفطية الكبرى ومنطقة عبور لأنابيب النفط وتعاني من عدة مشاكل تخص البنية التحتية».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه العملية تأتي «ضمن السياسة المعلنة للمؤسسة بحسن الجوار في كافة مناطق عملياتنا وتنفيذا لما تعهدنا به في زيارتنا لمناطق الجنوب»، مؤكدا أن المؤسسة «ستسعى إلى حلحلة كل المختنقات بهذه البلدية وغيرها من المناطق الأخرى على أمل تحسن الظروف المالية وحصول المؤسسة على الميزانيات الكافية من الدولة الليبية».

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