مطالبات لحملة المؤهلات بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية

نظم شباب من مختلف مناطق بلدية خليج السدرة من حملة المؤهلات الجامعية وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التسييري للبلدية بمنطقة بن جواد، مطالبين الجهات المعنية بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، باعتبارهم خريجين في تخصصات نفطية وكيميائية، ولا يمكنهم العمل إلا في هذا المجال.

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