الغول يكشف عن أسباب انخفاض الإنتاج التي طالت قطاع النفط

ليبيا – قال نائب رئيس النقابة العامة للنفط أحمد الغول إن الانخفاض في الإنتاج جاء كنتيجة تراكمية للإغلاقات السابقة التي طالت قطاع النفط ، موضحًا أن مشكلة التسرب بسيطة وتحتاج إلى إصلاحات طفيفة إذا توفرت الأموال اللازمة.

الغول وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس، أوضح أن توقف إنتاج النفط، وخمول النفط في الأنابيب لفترات طويلة يتسبب في تآكلها، خاصة إذا كان الإيقاف غير مخطط له كما حدث أثناء إيقاف الإنتاج من قبل حفتر وجضران.