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«كرموس»: مجلس الدولة لا يعرقل تنفيذ اتفاق المناصب السيادية بل «البرلمان»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، إن: “المناصب السيادية اتفقت عليها لجنتا الأعلى للدولة والنواب في بوزنيقة 1 و2 ولم ينفذ أي من الاتفاقين لعدم قدرة مجلس النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة أخرى، والفترة الأخيرة قرّر المجلسان فتح هذا الملف، وشكّل مجلس النواب لجنة للتشاور حول هذا الموضوع، وكان عمل هذه اللجنة وتصريحاتها مخالفا لما اتُّفق عليه، وتخالف تأكيد رئيس مجلس النواب مؤخرا بالتزامهم باتفاق بوزنيقة 1” وفق قوله.

أضاف عضو مجلس الدولة في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” قائلاً: “خطوة مجلس الدولة جاءت ردّا على تصريح عقيلة صالح، حيث شرع في استقبال طلبات الترشح تنفيذا لاتفاق بوزنيقة، وليس هناك عرقلة من مجلس الدولة، بل العرقلة من مجلس النواب لعدم توافقه وعجزه عن عقد جلسة بنصاب كامل” على حد قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد فهو من يمنح الثفة للخكومة او يسحب منها الثقة وهو من يعين المناصب السيادية او يعزلهم فهو منتخب من الشعب ياكرموس الكلب فانتم لا صفة لكم شرعا فانتم من مخلفات الصخيرات المنتهى الصلاحية بما فبه البند 15 الذى يبتز به خرفان المشرى مجلس النواب ولا قيمة لاى اتفاق فى بوزنيقة طالما لم يصدق عليه مجلس النواب وما يقوم به المشرى نصب واحتيال وابتزاز وعلى مجلس النواب تقديم طلب للنائب العام للقبض على النصابين والدجالين وليس لهم اى صفة يبيعوا اوهام

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