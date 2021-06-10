التيجاني يلتقي قعيم في طرابلس ويبحثان الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية

ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد التيجاني اليوم الخميس بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي في ديوان الوزارة بطرابلس.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية، والجهود التي تبذلها مديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها.

وبحث المجتمعون عدة مواضيع أمنية أخرى تهم الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل لبعض أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية .