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بعثة الاتحاد الأوروبي: 217 ألف نازح في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس، أن 217 ألف شخص ما يزالون نازحين في ليبيا نتيجة للصراع، كما سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا وجود 43 ألف لاجئ وطالب لجوء في البلاد.

ونشرت البعثة الأوروبية هذه الأرقام عبر صفحتها على “فيسبوك”، ضمن بيان عن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، ورئيسة مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، إلكا لايدل، إلى مركز المجتمع النهاري ومكتب سراج في طرابلس، وهي من بين الأماكن التي تسجل فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء وتقدم لهم المساعدة.

وأشارت البعثة إلى أن النازحين واللاجئين في ليبيا، والعديد من المجتمعات التي تستضيفهم، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الدعم، سواء كان ذلك في شكل رعاية طبية أو طعام أو مواد صحية أو دعمًا في عملية إعادة التوطين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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