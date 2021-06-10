الدفاع النيابية تدين بشدة ما جاء في تصريحات الرئيس الجزائري على قناة الجزيرة القطرية وتعتبره تدخلا سافراً في الشأن الليبي الداخلي

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بياناً بخصوص تصريحات الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون في لقائه بقناة الجزيرة القطرية.

اللجنة، وفي بيانها الذي خصت به قناتنا، قالت: “تابعنا بقلق بالغ وباستغراب شديد التصريحات التي أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون في لقائه بقناة الجزيرة القطرية والتي وصف فيها الالقوات المسلحة العربية الليبية “بالقوات المرتزقة”؟!!.

وتابعت: “وإشارته الغير مفهومة بأنه ارسل رسائل لمن يهمه الأمر بأن سقوط العاصمة؟! طرابلس عاصمة كل الليبيين اخط أحمر وما رافق ذلك في حديثه عن تعديل الدستور الجزائري بما يسمح للجزائر بارسال قواتها ووحداتها العسكرية إلى الخارج إشارة واضحة باحتمال التدخل الجزائري عسكرياً في ليبيا، فيما يعد تهديدا باستخدام القوة وشكل من اشكال العدوان”.

وأضافت: ” في هذا الوقت التي تدين فيه لجنة الدفاع والأمن القومي هذه التصريحات تؤكد على الأتي، أولاً ندين تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قناة الجزيرة القطرية ونرفضها ونعتبرها تدخلا سافراً في الشأن الليبي”.

وتابعت: “نؤكد بأن القوات المسلحة العربية الليبية تستمد شرعيتها ومشروعيتها من البرلمان المنتخب من الشعب الليبي وأن عسكريها ليبيين أقسموا قسما مقدسا على حماية التراب الوطني والدفاع عن أراضيها، ونؤكد اننا كنا ننتظر من الإخوة في الجزائر دعم جهود المصالحة الوطنية وخارطة الطريق بما يقود إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر ومثل هذه التصريحات لا تخدم جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار وهذا هو رد الجميل الذي كنا ننتظره نتيجة دعمنا للثورة الجزائرية لا أن تكون منحازاً لطرف على حساب طرف”.

وأضافت: “نؤكد حرصنا على تثمين العلاقات بين الإخوة والأشقاء في الجزائر سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى اتحاد المغربي العربي الكبير أو على مستوى جامعة الدول العربية التي تؤكد قدسية احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

