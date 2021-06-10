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«الحصادي»: لا بد من إنهاء حفتر قبل أن نذهب لأي عملية ديمقراطية

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الإخواني منصور الحصادي، عضو حزب العدالة والبناء ومجلس الدولة الاستشاري، إنه: “لا تزال هناك إشكالية من حفتر وهذه حقيقة، فهو مازال متمترس في الرجمة ويعتقد بأنه قائد عام ويريد أن يفرض رأيه على جزء من ليبيا، فـلابد لهذا الجسم أن ينتهي” وفق قوله.

أضاف “الحصادي” الهارب من درنة، في حوار مع قناة الحزب “ليبيا بانوراما”: “هناك من يدعو إلى إنهاء الأجسام الموجودة الآن من خلال الانتخابات وأنا مع هذا التوجه سواء (المجلس الرئاسي – مجلس النواب – المجلس الأعلى للدولة) هذه الأجسام الثلاثة لابد أن تنتهي بطريقة ديموقراطية من خلال الانتخابات، لكن أيضاً لابد أن ينتهي (مجلس الرجمة) يعني لا يمكن أن نذهب إلى عملية ديموقراطية ننهي بها هذه الأجسام ونبقي على جسم عسكري متمرد لا يريد أن يخضع لأي سلطة مدنية” وفق قوله.

وواصل “الحصادي”: “أتمنى من المشاركين في مؤتمر برلين أن يكونوا واضحين من قضية المؤسسة العسكرية والانقسام العسكري، وأقولها وبكل وضوح ينبغي على المشاركين في مؤتمر برلين إذا كانوا يريدوا انتخابات حقيقية أن يعلنوا عن موقفهم من تمرد حفتر على السلطة التنفيذية الجديدة، وهذا المؤتمر لابد أن يكون واضح في هذا المسار أن القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي وأن وزارة الدفاع متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • رغم انفك يابغل المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب لا ينكره الا مسطول او مهبول ورغم انف جرذانكم المشير بطل قومى حرر اليلاد من اخوانك كلاب النار ولا توجد اى قوة على وجه الارض تستطيع ابعاد المشير بعد ان راى الجميع العرض العسكرى الضخم وعرف قوة قائد عظبم بدعم من سبعة مليون ليبى فمن انتم ياجرذان قلة من حثالة المجتمع لا وزن لها واخوانكم من جرذان مصر عملوا المستحيل ظنا انهم سيسقطوا السيسى فسقطوا هم فى الوحل وارتفع السيسى عاليا يتوسل له اسيادك فى تركيا وقطر وغدا سترى بنفسك ياوغد سيدك اردوغان وهو يتوسل لحفتر بطلب العفو والسماح وعلى غلتطته فى دعم الغنم التى جعلته وحبدا منبوذا كالكلب الاجرب فانتم وش فقر

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      • اعرف ان الحمير ستزعل منى لانى شبعت هذا الغبى بهم فهم افيد منهم ولديهن زيول يهشوا بعا الذباب بينما هذا الهباب غبى جدا يتنفس الكذب فلم يحدث ان خالف القائد العام خليفة حفتر قرار للقائد الاعلى للجيش الوطنى فمن يوقع على اى قرار ياحمار هو المنفى بموجب الاتفاق السياسى بشرط موافقة نائبيه اى ان النائب يملك حق الاعتراض على القرار وليس اصداره اما منصب وزير الدفاع فهو شاغر وينبغى موافقة المجلس الرئاسى على من يشغله فهل حصل الدبيبة على موافقة المجلس الرئاسى ومع ذلك وزير الدفاع هو منصب ادارى للربط بين الخكومة والجيش بينما قائد عام الجيش ورئيس الاركان الناضورى هم المسئولان عن الشئون العسكرية فى جميع انحاء ليبيا

  • انظر الى هذا البغل السمين تقول سبحان الله اخبرنا رسول الله عنهم منذ 1400 سنة
    حيث قال : “خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن”، والمقصود بالسمن الإقبال على الدنيا والانهماك والتوسع فيها حتى يحصل لهم السمن بسبب انشغالهم بالدنيا وافتتانهم بها

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  • هذا الحمار الحصاوى اشبه بجرذ يتمنى ان يتخلص من الاسد ظنا انه سيصبح ملك الغابة !!!
    فالاسد المشير خليفة حفتر لا يهتم بشوية جرذان تظن انها ستقف فى طريق ليبيا الجديدة ذات السيادة الوطنية المحررة من الاحتلال التركى والمرتزقة من سوريا ومليشيات ارهابية

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  • اجسام البغال واحلام العصافير .
    اسكت يابغلة فاى ديمقراطية تتحدث عنها وانت تطالب بعدم احترام قرار مجلس نواب الشعب المنتخب ومن يريد تغيير حفتر فليحصل على قرار من مجلس النواب بسحب الثقة منه ان استطعتم ولا تولوا مثل النسوان

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  • بغض النظر عن انتماءه الحزبي فقد صدق الحصادي. الشعب الليبي يريد حكم مدني . حتى ولو كان حفتر لم يتورط بقتل الأطفال والنساء والشيوخ حتى ولو كان حفتر لم يسلم مصير برقه للفاكنر والجنجاويد والإماراتيين فحكم العسكر مرفوض وعلى رأسهم الأسير السارق العميل حفتر.

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