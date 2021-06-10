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بحضور قادة المليشيات.. محمد الحداد يلتقي وزير الدفاع البريطاني

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى “محمد الحداد”، الذي عينه عبدالحميد الدبيبة، رئيسا لأركان الجيش، اليوم الخميس، وزير الدفاع البريطاني “بن والاس”، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

وحضر اللقاء، ما يعرف بآمراء المناطق العسكرية ورؤساء الأركانات النوعية وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) ومدير مكتب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين «إبراهيم بيت المال»، وما يعرف بآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي.

وبحسب زعم البيان الصادر عن رئاسة الأركان التابعة للحداد، فإنه تم مناقشة آفاق التعاون العسكرية المستقبلية المشتركة ما بين البلدين.

وأكد “بن والاس”، تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة، على حد زعم البيان.

وفي نهاية الاجتماع، قام “محمد الحداد”، بتقديم درع تذكاري إلى وزير دفاع البريطاني “بن والاس”، وأيضا درع شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على حد ادعاء البيان.

 

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قادة المليشيات محمد الحداد وزير الدفاع البريطاني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طبعا بريطانيا الداعمة للخوان وهي التي أسست هذا التنظيم اللعين في عام 1928ليكون شوكة في حلق الدول العربية ويمنع تقدمها و رقيها…بريطانيا راعية اسرائيل وهي التي اعطتهم الحق في فلسطين بموجب وعد بلفور المنخوس..بريطانيا راعية العدوان الثلاثي سنة 1956 علي مصر العروبة….بريطانيا صاحبة سياسة فرق تسود والتي مازالت تتبعها بنجاح حتي الان…هاهي تأتي الينا بوجهها القبيح لتجتمع مع البؤساء والسذج والعبيد والخونة لتمزيق ماتبقي من ليبيا بعد نكبة قهاير…اللهم ارنا عظيم قدرتك في هؤلاء الكلاب …ولا ترفع لهم راية يارب العالمين….

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  • يهرولون خلف اى اجنبى يتصورون انه سيحميهم وهم واهمون فبريطانيا عاصمة الارهاب الدولى ومع ذلك لم تستطع ان تفعل شيئا لمرشد عام الاخوان وكبار الخرفان .
    ونرى الان ولى امركم اردوغان يبيع حصته فى مزاد دولى ويتودد لفرنسا ومصر وامريكا بينما تسعى الدول الاخرى لنيل نصيبها من الكعكة الليبية

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