بحضور قادة المليشيات.. محمد الحداد يلتقي وزير الدفاع البريطاني

التقى “محمد الحداد”، الذي عينه عبدالحميد الدبيبة، رئيسا لأركان الجيش، اليوم الخميس، وزير الدفاع البريطاني “بن والاس”، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

وحضر اللقاء، ما يعرف بآمراء المناطق العسكرية ورؤساء الأركانات النوعية وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) ومدير مكتب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، آمر مليشيات مصراتة المتمركزة في أبوقرين «إبراهيم بيت المال»، وما يعرف بآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي.

وبحسب زعم البيان الصادر عن رئاسة الأركان التابعة للحداد، فإنه تم مناقشة آفاق التعاون العسكرية المستقبلية المشتركة ما بين البلدين.

وأكد “بن والاس”، تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة، على حد زعم البيان.

وفي نهاية الاجتماع، قام “محمد الحداد”، بتقديم درع تذكاري إلى وزير دفاع البريطاني “بن والاس”، وأيضا درع شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على حد ادعاء البيان.