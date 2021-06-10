الخدمات الطبية في حقل الجرف توقع عقدًا مع مصحة النفط

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وقع الأربعاء عقد تقديم الخدمات الطبية لتشغيل عيادة حقل الجرف بين شركة المبروك للعمليات النفطية ومصحة النفط بمقر شركة المبروك بمجمع ذات العماد في طرابلس.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تشجيع الشركات والجهات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من الاطلاع بدورها.

وقالت المؤسسة، الخميس، إن هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها المصحة إلى مرحلة تشغيل العيادات التابعة للشركات المشغلة بالحقول والموانئ النفطية وتزويدها بالعناصر الطبية والأدوية وجميع الخدمات الطبية بالمواقع البرية والبحرية.

وأوضحت أنه في إطار الاستعداد لحقل المبروك بعد إعادة إعماره سوف تتولى المصحة تسيير العيادة التابعة للحقل وتقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين بمواقعهم.