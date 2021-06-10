البوسيفي: «الدبيبة» أصاب الليبيين بخيبة أمل بسبب تحركاته «غير المقبولة»

قال عثمان البوسيفي أستاذ العلوم السياسية، إن الزيارات التى يقوم بها عبد الحميد البيبية رئيس الحكومة، تشير فى الحقيقة إلى أنه “ليس محايدا”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يستوجب عليه أن يوازن فى زياراته الرسمية .

وأضاف البوسيفى، فى تصريحات تليفزيونية، رصدتها “الساعة 24″ أن تصرفات رئيس الحكومة توحي بمؤشرات غير مطمنئة خاصة بعد امتناعة عن حضور العرض العسكرى وذهابه إلى تركيا فضلا عن حضوره عرض مليشيات عسكرية فى مصراتة .

واختتم البوسيقي قائلا:” أن تلك الأمور التي يقوم بها رئيس الحكومة غير مقبولة لدى الشعب الليبى، وتصدر لهم خيبة أمل”، على حد وصفه .