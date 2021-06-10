بعثة الاتحاد الأوروبي: رصدنا 260 ألف نازح ولاجئ في ليبيا

أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الخميس، بأن 217 ألف شخص لا يزالون نازحين في ليبيا نتيجة للصراع، كما سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا وجود 43 ألف لاجئ وطالب لجوء في البلاد.

وقالت البعثة الأوروبية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “الساعة24” لإن سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، ورئيسة مكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، إلكا لايدل، زارا مركز المجتمع النهاري ومكتب سراج في طرابلس، وهي من بين الأماكن التي تسجل فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء وتقدم لهم المساعدة.

وأشارت البعثة إلى أن النازحين واللاجئين في ليبيا، والعديد من المجتمعات التي تستضيفهم، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الدعم، سواء كان ذلك في شكل رعاية طبية أو طعام أو مواد صحية أو دعمًا في عملية إعادة التوطين.